Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di If You Love, disponibile mercoledì 10 luglio

Il prossimo episodio di If You Love sarà disponibile in streaming da mercoledì 10 luglio in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity.

If You Love, cosa succede il 10 luglio

II signor Salih si risveglia in ospedale dopo l'incidente, e quando Leyla lo raggiunge, lui afferma di non ricordare nulla della telefonata in cui le rivelava di conoscere sua madre.

I preparativi per il matrimonio sono quasi completi: Ilter e Yakup stanno ultimando gli ultimi dettagli prima della cerimonia.

If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity

