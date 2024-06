Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di If You Love, disponibile lunedì 1 luglio su Mediaset Infinity

Il prossimo episodio di If You Love sarà disponibile in streaming da lunedì 1 luglio in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity.

If You Love, cosa succede l'1 luglio

Leyla cede alle pressioni di Fusun e decide di accettare la sua offerta. La donna allora chiede alla ragazza di rubare dei documenti che provino l'intenzione di Ates di iscrivere i fratelli a un collegio all'estero.

If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE