Ieri e Oggi in Tv & Music Line

OTTOBRE VEN. 25 C’ERA UNA VOLTA IL MUSICARELLO - Terza ed ultima puntata Ultimo appuntamento con Ivan Cattaneo che ci racconta come i successi discografici diventavano film .. ovvero come tantissimi cantanti portavano sullo schermi cinematografici le loro canzoni. Alla puntata partecipano due sperti come Red Ronnie e Fernando Fratarcangeli direttore del mensile “ Raropiù” .

SAB. 26 JUKE BOX STAR 1983 Seconda puntata trasmessa il 1° settembre sempre da Fiera di Primiero in cui Marina Perzy Claudio Cecchetto presentarono i seguenti cantanti: Donatella Rettore – Nada Freur – F.R. David – Accademia – Giuni Russo e Ivano Fossati.

LUN. 28 ATTENTI A NOI DUE – 1982 Best 1 Vi proponiamo il primo “scoppiettante” varietà che Sandra Mondaini e Raimondo Vianello condussero nel 1982 su Canale 5, li rivedremo in tantissimi e divertenti sketch familiari che poi diventarono una vera e propria sitcom “Casa Vianello”. La regia era del bravissimo Romolo Siena e le musiche del maestro Augusto Martelli. e in questo primo best ci sono le prime tre puntate e gli ospiti musicali sono Nicola Di Bari e Marcella Bella.

NOVEMBRE

VEN. 1 JUKE BOX STAR 1983 In questa ultima puntata è Vittorio Salvetti che presenta il meglio delle esibizioni tratte dalle puntate precedenti ed annuncia le due serate finali del primo “Festivalbar” targato Mediaset.

SAB. 2 FESTIVALBAR 1983 – LA FINALE La prima serata venne trasmessa l’8 settembre da Canale 5 e registrata all’Arena di Verona. I presentatori insieme a Vittorio Salvetti erano Claudio Cecchetto, Marina Perzy e Fiorella Pierobon. Il cantante che aprì la serata fu Lou Reed al quale seguirono tanti altri cantanti tra cui Marcella Bella – Giuni Russo – Lou Colombo- Christopher Cross – Ivan Cattaneo – Sandy Marton – Mario Lavezzi – Gazebo - Fiorella Mannoia – Gaznevada – Eugenio Finardi – Jo Squillo – Enrico Ruggeri - Rossana Casale – Fausto Leali ..e tantissimi altri.

LUN. 4 ATTENTI A NOI DUE – 1982 Best 2 Sandra e Raimondo .. forever .. non ci stanca mai di rivederli in tv con la loro simpatia e la loro verve comica. In questo secondo appuntamento vedremo al loro fianco due grandissime spalle comiche : Tonino Micheluzzi e Ezio Liberti con la “valletta” Trixie e gli ospiti musicali sono Riccardo Fogli – Mal – Karina Huff e Viola Valentino.

VEN. 8 SUPER 1995 – Best 1 Dalla primavera del 1995 - Gerry Scotti presentò ogni domenica “Super” - un programma con tanti ospiti musicali che figuravano nella “ Superclassifica dei Dischi della settimana di Sorrisi e Canzoni Tv “. Nelle varie puntate i cantanti – oltre ad esibirsi con il loro ultimo successo – concedevano anche una breve intervista. Insieme al bravissimo Gerry c’era anche Martina Colombari. In questo primo best rivedremo: Ligabue – Ambra – Ivana Spagna – Edoardo Bennato – Marina Rei - Gianluca Grignani – Corona … e tanti altri.

SAB. 9 FESTIVALBAR 1983 – LA FINALE La seconda serata fu trasmessa il 15 settembre 1983. Ricordiamo subito che il vincitore assoluto di quella edizione fu Vasco Rossi che sul finire della serata si esibì in un “mini-concerto”.Gli altri cantanti che rivedremo sono: Anna Oxa – Nada – Scialpi – Diana Est – Jim Capaldi – Ivano Fossati – Robin Gibb - Donatella Rettore – Enrico Ruggeri – Laid Back – Gianni Bella – Gianni Togni … E tanti altri

LUN. 10 ATTENTI A NOI DUE – 1982 Best 3 Sandra e Raimondo – coppia eterna della tv – da vedere e rivedere ! Eccoli ancora insieme in questo terzo best dello storico varietà di Canale 5 .. e tra uno sketch e l’altro vedremo Bruno Lauzi – i Matia Bazar – Luca Barbarossa – Rosanna Fratello Drupi. Primo ballerino è il bravissimo Enzo Paolo Turchi e la sigla di chiusura cantata da Sandra Mondaini si intitola “ Solo un sogno “.

VEN. 15 SUPER 1995 – Best 2 Altri super ospiti musicali per ricordare il 1995 in questo secondo “best” tratto dal popolare programma condotto da Gerry Scotti a mezzogiorno su Canale 5. Ci saranno: Gianni Morandi & Barbara Cola – Gianna Nannini – Tears for fears - Raf- Giorgia – Samuele Bersani – Haddaway – Biagio Antonacci – Massimo Di Cataldo - Gli Audio 2 – gli 883 – Irene Grandi – Roberto Vecchioni …

SAB. 16 CHEWING GUM DISCOTECA 1978 Chewing Gum può essere considerata una delle primissime trasmissioni musicali di Canale 5 – che all’epoca si chiamava Telemilano 58 – e che era presentata da Claudio Cecchetto “DJ” già affermatissimo in ambito televisivo e radiofonico. Chewing Gum era quindi un appuntamento settimanale dedicato ai giovani che ballavano in studio i vari brani “Disco Music” di maggior successo nelle discoteche. Gli ospiti di questa prima puntata trasmessa il 27 marzo 1978 furono i Fratelli La Bionda con la loro “ 1 2 3 4 gimme some more “ sotto lo pseudonimo DD Sound. A completare la puntata ci sono alcuni filmati dei bee gees – Jacksons – Earth Wind & Fire – Tina Charles.

LUN. 18 ATTENTI A NOI DUE – 1982 Best 4 Sandra e Raimondo come al solito conducono l’angolo della posta e nelle loro scenette ripropongono “comici momenti di vita familiare”. Il balletto delle Blue-bell e la valletta Trixie intervallano la comicità dei conduttori. Gli ospiti musicali sono Garbo e Renzo Arbore.

VEN. 22 SUPER 1995 – Best 3 Con questo terzo appuntamento della popolare trasmissione condotta da Gerry Scotti, vi proponiamo un altro best ricco di ospiti come Mango – Ivana Spagna – Ligabue – Scialpi – Andrea Bocelli – gli Articolo 31 – Marco Masini e tanti altri…

SAB. 23CHEWIN G GUM DISCOTECA 1978 Secondo appuntamento con la video-discoteca presentata dal bravissimo Claudio Cecchetto che oltre a far ballare in pista tutti i ragazzi presenti in studio – intervistò Ahamed Farum che cantò “Nysian” . Nella trasmissione oltre ad ascoltare tanti brani “ DiscoMusic ” vedremo alcuni filmati (primordiali videoclip) di Barry White – Joe Tex e Ram Jam.