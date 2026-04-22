NELLA CASA 22 aprile 2026

Lo studio di una coreografia scatena una lite tra Francesca Manzini e Alessandra Mussolini nella Casa del GF Vip: dopo la discussione, l'imitatrice si lascia andare a uno sfogo

Al Grande Fratello Vip, Francesca Manzini sta studiando una coreografia per una performance da eseguire nella prossima puntata del reality, ma Alessandra Mussolini non condivide le sue decisioni. Tra le due vip si accende un vero e proprio scontro riguardo i movimenti e le posizioni da occupare all'interno della coreografia. Francesca Manzini contro Alessandra Mussolini: cosa è successo "Ascoltami una volta tanto. Siamo tutti in scena e ci dobbiamo divertire tutti", spiega l'imitatrice. Alessandra non è d'accordo e non accetta di buon grado le scelte dell'inquilina: "Questo a me non piace perché ci impicciamo. Noi non facciamo avanti e indietro". Francesca chiarisce il suo punto di vista sull'esibizione: "Non capisci cosa non vuoi capire. È un discorso di pulizia nella coreografia. Io devo stare centrale con Paola e Lucia". Anche Marco Berry critica le scelte di Francesca. "Noi facciamo ciò che crediamo", replica Alessandra visibilmente scocciata. Alessandra e Francesca cercano di chiarire dopo lo screzio durante le prove della coreografia, ma non sembrano trovare un punto d'incontro.

Francesca Manzini contro Alessandra Mussolini al GF Vip

Francesca Manzini in lacrime dopo la lite per la coreografia Dopo la discussione sulla coreografia, Francesca Manzini si lascia andare a uno sfogo e alcuni vip cercano di consolarla. "Non c'è ascolto, non c'è niente", dichiara Francesca Manzini mentre non riesce a trattenere le lacrime. Raimondo Todaro e Adriana Volpe fanno sentire la loro vicinanza all'amica. "Per una volta che non mi hai seguito", commenta ironicamente Raimondo.