"Vedendomi dall’esterno mi rendo conto che non è il messaggio che voglio portare qua e per cui sono stato scelto". Massimiliano Varrese si scusa per le frasi e i comportamenti che ha adottato nei confronti di Beatrice Luzzi all'interno della Casa del Grande Fratello.

Alfonso Signorini mostra al concorrente alcuni estratti per renderlo consapevole dei suoi atteggiamenti: "Se trova il maschio sbagliato tipo me...", "Fai bene ad abbassare lo sguardo", "Ci urino sopra", avrebbe detto Massimiliano Varrese riferendosi all'attrice.

"Sono una persona che ha sempre fatto del bene. Questo non mi piace vederlo, evidentemente ho confuso l’attore dalla realtà", commenta il concorrente, prendendo atto della gravità delle parole dette.

"Alla prossima che fai così sei squalificato, non esiste una cosa del genere", lo avvisa Alfonso Signorini, lasciando intendere che atteggiamenti simili non saranno più tollerati. "Mi metterò a lavorare su questo mio aspetto. Mi scuso con Beatrice", risponde l'inquilino.

Nella Mystery room entra anche Beatrice: "Mi ferisce tanto, mi scuote. Io poi digerisco, cioè non rispondo, ma poi sto male per una giornata intera. Quando andiamo d’accordo sono la persona più felice del mondo perché abbiamo tante cose in comune. Quello che non capisco è cosa di me lo porta ad essere così contraddittorio e comunque sempre molto pressante nel bene e nel male".

L'attrice sembra essere disposta a lasciarsi il passato alle spalle e, per dimostrarlo, abbraccia Massimiliano.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE