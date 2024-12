Tommaso si confronta con Mariavittoria: "Sono stato malissimo"

Al Grande Fratello, Tommaso Franchi sta passando dei giorni difficili da quando Mariavittoria Minghetti si è allontanata da lui.

Tommaso ha manifestato il suo malessere agli altri coinquilini negli scorsi giorni confrontandosi con Luca e Jessica.

"Quello che vuole non sono io", dice Tommaso riferendosi a Mariavittoria che si è sempre più avvicinata ad Alfonso D'Apice.

Una volta raggiunta la ragazza per un confronto, Tommaso ha voluto ammettere le sue colpe: "Sono egoista, non mi sono reso conto della situazione in cui eri. Hai trovato in Alfonso una salvezza".

Mariavittoria non vuole che Tommaso stia così male: "Viviamo le cose con più tranquillità e leggerezza. Sei una delle persone più buone qui dentro".

Allo stesso tempo la ragazza è rimasta delusa dal comportamento di Tommaso: "Queste cose sono tra me e te. In questo momento non mi fido".

"Per questo sono tormentato, ho fatto una cavolata enorme", le risponde Tommaso con gli occhi lucidi.

Mariavittoria da Alfonso: "Perché mi devo sentire in difetto?"

Dopo il confronto con Tommaso, Mariavittoria si è sfogata con Alfonso.

"Perché mi devo sentire in difetto se voglio parlare con te?", commenta la ragazza riferendosi ai discorsi di Tommaso.

Alfonso non vuole che Mariavittoria si senta costretta, ma prova anche empatia per Tommaso: "Mi dispiace, mi rivedo in Tommaso. Il mio comportamento da ora sarà diverso. Possiamo essere amici nel modo in cui vogliamo".

"La cosa bella del nostro rapporto è la naturalezza. Tu mi dici sempre tutto, non voglio perdere il rapporto con te", dice Mariavittoria che è decisa a non allontanarsi da Alfonso.

