Stefano Miele è uno dei nomi emergenti nel fashion di Milano dove ha lanciato una collezione di scarpe, un atto d’amore per la madre che, per 50 anni, le ha vendute nel suo negozio di Gaeta. Stefano ammirava e rimirava le scarpe sugli scaffali, soprattutto le zeppe di sughero che, nella sua prima collezione, sono diventate un must de suo brand.

Tra le sue esperienze lavorative precedenti un periodo di lavoro negli showroom di New York, poi Londra da Tom Ford e quindi Milano da Miu Miu.