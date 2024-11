Al Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno uno scontro dopo che l'ex velina è andata a confidarsi con Helena Prestes.

Lorenzo è molto deluso dal comportamento di Shaila: secondo il ragazzo, l'ex velina avrebbe preferito cercare un dialogo con Helena e non con lui.

"Perché la priorità è essere amica di Helena?" dichiara Lorenzo che non ha molta fiducia verso la modella brasiliana e teme che possa portare Shaila a non credere più in lui.

Shaila spiega la sua intenzione di riprendere i rapporti con Helena: "Ho voluto ritrovare un dialogo che potrebbe ritornare amicizia se lei non dovesse avere più interesse per te".

Lorenzo non crede che tra le due possa nascere un rapporto sincero: "Il vostro rapporto è finto. Mi sono sentito abbandonato e tradito".

L'ex velina non accetta queste accuse e replica: "Ti devi calmare, non sei maturo. Vai sulla difensiva perché sei insicuro. Non posso svegliarmi la mattina con l'ansia che tu stia pensando male di me. Io voglio vivere serena".

"Se vuoi vivere serena portami della coerenza tra quello che dici e quello che fai" risponde Lorenzo.

In seguito, l 'ex velina si sente nuovamente sotto accusa all'interno della Casa: "Basta così poco per mettermi in dubbio? Ormai ci sono abituata qui dentro, mancavi solo tu". "Mi dispiace tanto", afferma l'inquilino. La coppia si guarda negli occhi e scatta un tenero abbraccio.

