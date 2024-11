Shaila Gatta rivede Lorenzo Spolverato: “Mi sono innamorata di te”

Dopo essere stati divisi per alcuni giorni, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta si rivedono nella puntata di martedì 26 novembre del Grande Fratello.

In Superled, Lorenzo e Yulia Bruschi si ritrovano davanti a un tavolo con otto piramidali. “In tutti quei piramidali ce n’è solo uno che ha la base d’oro. Chi pesca quello d’oro, potrà incontrare la sua metà. Non per sempre, ma soltanto per tre minuti”, spiega Alfonso Signorini.

Lorenzo Spolverato pesca il piramidale d’oro e corre ad abbracciare Shaila. I due inquilini si abbracciano e si baciano con grande passione. “Forse già dall’inizio ti avevo scelto”, afferma il ragazzo.

Shaila dichiara tutto il suo amore per Lorenzo: “Mi batte tanto il cuore grazie a te, sono più bella e più piena d’amore. Mi sono innamorata di te, ci sono cascata in pieno. Sono sotto un treno. Sono felice di dirlo, non lo dicevo da tanto tempo”.

