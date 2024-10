"Troppe cattiverie, mi viene da piangere". Dopo i giorni passati al Gran Hermano, il rientro nella Casa del Grande Fratello è stato particolarmente difficile per Shaila Gatta.

L 'ex velina si sfoga con Lorenzo Spolverato per le critiche ricevute dagli altri concorrenti. "Io non sono una che litiga, non parlo mai male di nessuno", dichiara Shaila in lacrime.

Lorenzo fa sentire alla ragazza la sua vicinanza e cerca di consolarla: "Io ti ascolto perché ti capisco, so ascoltarti. Voglio che ti sfoghi, sono la tua spalla anche in questo momento".

I due si abbracciano e Shaila esclama commossa: "Grazie che ci sei sempre".

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: gli scontri con Helena e Javier

Durante la puntata del Grande Fratello di lunedì 28 ottobre, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono tornati nella Casa dopo aver trascorso una settimana di passione al Gran Hermano.

Gli altri concorrenti erano all'oscuro dell'avventura dei due inquilini in Spagna e al loro rientro non sono mancati gli scontri.

Helena Prestes ha accusato Lorenzo per il suo comportamento: "Non sei mai stato chiaro. Non voglio ascoltarti".

Javier Martinez, che nutriva dei sentimenti per Shaila, ha chiuso ogni rapporto con l'ex velina: "È una cosa che non mi riguarda più, non ci voglio pensare più. Per me Shaila non ci sarà più in questa casa, è una persona che per me non c’è più".

