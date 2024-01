Durante la trentatreesima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 29 gennaio in prima serata su Canale 5, Alfonso Signorini ha voluto rendere omaggio a Sandra Milo, la musa di Federico Fellini scomparsa all'età di 90 anni. "Ciao Sandra! Grazie per tutta la gioia che hai portato ai nostri cuori", ha dichiarato il conduttore del reality show, a cui ha fatto eco un commosso applauso di tutto il pubblico. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE