Nel corso della puntata di sabato 16 dicembre del Grande Fratello, Mirko Brunetti e Greta Rossetti hanno un confronto dopo l’uscita del ragazzo dalla Casa.

"Ho sentito tante cose in questi giorni, sia in settimana, sia da quando sono uscito", dice l'ex concorrente. "Io volevo dirti che avevo aspettative altissime sul nostro amore e su quello che potevamo creare. Per questo, ti ho dato una fiducia incondizionata perché credevo in noi. Uscendo da Temptation Island non siamo stati bravi a gestire il nostro rapporto e a gestire le persone che ci sono state vicine. Per me tu sei un angelo che è caduto, io ti dico di capire chi vuoi essere tu e ti auguro che in questo percorso che farai non diventerai l'aspettativa di qualcun altro. Stando fuori però quella magia che si era creata non c'è più. A questo punto, quello che ci siamo detti due settimane fa, dando un taglio, è giusto. Penso che con queste consapevolezze è arrivato il momento di mettere un punto a questo rapporto. D'altronde, il punto lo avevi messo tu rendendo giganti cose che non lo erano".

"Non me lo aspettavo, pensavo che venisse qui perché mi è mancato tanto in questa settimana in cui l'ho pensato tanto", risponde Greta, che durante la settimana aveva confessato di essere ancora innamorata di lui. "Penso di non essermi mai sbagliata, mi ha preso solo in giro. Io sono stata solo una cosa di passaggio per te".

