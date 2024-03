Massimiliano Varrese, la sorpresa dell'ex moglie Valentina e della figlia Mia

"Sono davvero felice di quest'ultimo mese e mezzo perché ho ritrovato il Massimiliano che conosco, quello estroverso e spontaneo. Sono orgogliosa del tuo percorso, nonostante tutto", dice Valentina Melis, l'ex moglie di Massimiliano Varrese, sorprendendo il concorrente durante la finale del Grande Fratello.

I due sono genitori di una bambina, Mia: "È stato un lungo viaggio, quasi sette mesi. Un viaggio spesso difficile, ricco di emozioni e sentimenti. Ma l'abbiamo affrontato insieme: tu dentro la casa, io fuori, legati da un filo rosso che ci unisce e ci unirà per sempre, che è nostra figlia. Quindi tutte le emozioni che hai provato tu, le abbiamo vissute anche noi da fuori", continua Valentina.

Massimiliano Varrese incontra la figlia e l'ex moglie Valentina

"Ti ringrazio per la donna e la madre straordinaria che sei. Sei la madre che ho sempre desiderato per mia figlia", risponde commosso Massimiliano.

I due genitori si siedono poi su alcune poltroncine da cinema e guardano insieme una serie di video di loro figlia Mia, che con le immagini e le parole racconta al concorrente tutto l'amore per il suo papà, per poi raggiungerlo in passerella.

