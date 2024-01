Massimiliano Varrese si commuove rivedendo il padre Antonio: "Ti voglio bene"

Al Grande Fratello, l'emozionante incontro del concorrente con il padre che non vedeva da quattro mesi

Massimiliano Varrese si commuove rivedendo il padre Antonio durante la puntata del Grande Fratello dell’8 gennaio. “Sono esattamente quattro mesi che non ci vediamo e non ci salutiamo”, esordisce Antonio entrando nella Casa per incontrare il figlio.

“Sappi che io e mamma ti guardiamo tutte le sere e tutti i giorni. Questo mi ha fatto tornare indietro nel tempo, quando eri un ragazzo e andavamo in giro insieme a fare le gare di judo. Questa cosa mi ha fatto ricordare il ragazzo buono, generoso e altruista che eri. Sono molto orgoglioso di avere un figlio come te, adesso sei diventato un uomo ma sei rimasto come eri da bambino”, continua.

I due si lasciano andare alla commozione e si abbracciano: “È difficile che papà si commuove però mi stanno venendo le lacrime agli occhi”, confessa Antonio. In quest’occasione, Massimiliano ricorda: “Quando facevo judo, mio papà era sempre lì. Non ci siamo mai detti che ci vogliamo bene ma ce lo diciamo stasera”.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE