Massimiliano Varrese si allontana da Monia La Ferrera: "Credevo fosse libera"

"Per me non era così chiara, credevo che Monia fosse libera, altrimenti non avrei mai fatto un passo avanti. Adesso, è tutto più chiaro". Massimiliano Varrese commenta così la presenza di un uomo nella vita di Monia La Ferrera fuori dalla Casa.

"Giovanni è un mio carissimo amico, lui è una persona speciale. Siamo stati insieme in passato ma non stiamo insieme adesso e io attualmente mi ritengo libera in tutti sensi", spiega la concorrente.

Massimiliano non prende molto bene la notizia: "Me l'aveva detto ma non era chiaro per me. In questo periodo della mia vita lavoro su me stesso e sto mettendo in primis me, quindi sto cercando di trovare me sotto questo punto di vista". "Grazie per avermi aperto gli occhi", conclude.

