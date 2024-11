Nella Casa del Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti parla con Javier Martinez della sfiducia che prova nei confronti di Tommaso Franchi.

"Io non mi fido quasi di nessuno qui dentro. Io non mi fido di Tommaso" così Mariavittoria mentre si lascia andare con Javier nel giardino della Casa.

Durante la puntata del 4 novembre, Tommaso è stato scelto per viaggiare in Spagna come nuovo concorrente del Gran Hermano. Mariavittoria crede che il ragazzo possa avvicinarsi a Maica Benedicto dopo la complicità nata tra i due al GF italiano.

Javier chiede a Mariavittoria se anche lui rientra tra le persone di cui non si fida e lei spiega: "Di te mi fido, ci sono delle persone di cui a pelle percepisco di potermi fidare".

"Io non riuscirei ad affidarmi totalmente a lui, è troppo imprevedibile", conclude la ragazza riferendosi a Tommaso.

Mariavittoria Minghetti, la lite con Shaila Gatta

Mariavittoria Minghetti aveva avuto un'accesa lite con Shaila Gatta durante la puntata del Grande Fratello del 4 novembre.

"Già prima di questo show non provavo molta simpatia nei tuoi confronti. Trovo irrispettoso quello che hai fatto contro Javier" così Mariavittoria sull'atteggiamento dell'ex velina.

Shaila aveva risposto infastidita: "Javier è adulto e sa difendersi da solo, non ha bisogno dell'ancella".

Lo scontro tra le due concorrenti non aveva estinto i dubbi di Mariavittoria sulla sincerità di Shaila: "Perdonami se arrivo a pensare che è tutto studiato".

