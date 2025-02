Nel corso della diretta di lunedì 24 gennaio del Grande Fratello, Maria Teresa Ruta racconta diversi aspetti della sua vita privata, come il matrimonio con l'ex marito Amedeo Goria, padre dei suoi figli, spiegando quanto le sia stato accanto in passato, scegliendo di sposarla anche in bianco dopo la violenza subita dalla conduttrice.

Maria Teresa parla anche dell'amore per Guenda e Gianamedeo e di come abbia sofferto a causa di un aborto prima di rimanere incinta della sua primogenita.

Nel bel mezzo del racconto, Maria Teresa riceve la visita a sorpresa di Guenda, che dedica alla madre delle parole di affetto e stima: "Noi ci capiamo anche senza parlare. Mi sono emozionata tantissimo ad ascoltare le tue parole piene d'amore".

"Oggi che sono diventata mamma lo sai quanto ho bisogno di te - continua Guenda Goria - Quando sono stanca o nervosa basta una tua parola e tutto va a posto. Apprezzo moltissimo che tu sia tornata qui, al Grande Fratello, anche superando molti dispiaceri che avevi avuto, dimostrando a tutti che c'è sempre una seconda possibilità. Sei una mamma straordinaria. Come hai detto prima, ora anche noi figli cominciamo ad amarti, a guardarti, come tu hai sempre voluto. In passato non sono riuscita a comprenderti, oggi ti comprendo di più".

Guenda Goria è mamma di Noah, che Maria Teresa non ha voluto abbandonare in un periodo delicato, al punto da ritardare il suo ingresso nella Casa del GF dopo Natale, per trascorrere le feste in famiglia.

