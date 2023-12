La madre di Greta Rossetti alla figlia: "Sei stata la riparatrice di questa coppia"

Durante la puntata di sabato 23 dicembre del Grande Fratello, Greta Rossetti riabbraccia la madre Marcella.

L'incontro tra Greta e la madre è un momento particolarmente teso, a causa della situazione che si è creata tra lei e Mirko Brunetti: "Sei cascata in questa situazione. Sei stata la riparatrice di questa coppia (Mirko e Perla ndr) e Mirko non si è comportato in maniera corretta con me".

Greta è visibilmente agitata e non vuole che si parli ancora del suo ex fidanzato: "Non m'interessa parlare di Mirko, voglio godermi questo momento con te".

"Cerca di fare il tuo percorso, sono contenta che tu e Perla abbiate finalmente parlato. Tanto la verità verrà fuori", conclude la donna prima di salutare la figlia.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE