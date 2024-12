Nella Casa del Grande Fratello, Luca Calvani è rimasto molto turbato dopo lo scontro con Jessica Morlacchi durante la puntata del 16 dicembre.

Luca si sfoga con Amanda Lecciso che condivide le sue critiche verso Jessica: "Lei non racconta niente a nessuno però lascia intendere e non si fa".

Luca non vorrebbe perdere il suo rapporto con Jessica: "L'unica cosa da fare è mettere un muro, ma è una cosa che mi costerà cara perché lei per me era importante".

"Ci rimango male, ma non vacillo. Deve riconquistare la mia fiducia", dichiara l'attore che spera in una presa di coscienza da parte di Jessica.

Luca Calvani e Jessica Morlacchi, le motivazioni dello scontro

Il rapporto tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi si è incrinato negli ultimi giorni nella Casa del GF: l'attore ha iniziato ad avvicinarsi ad Helena Prestes e Jessica non ha visto di buon'occhio questa amicizia.

Durante un confronto a tre nella puntata del 16 dicembre, Luca aveva spiegato ad Alfonso Signorini che non vuole sentirsi costretto a scegliere e mantenere la sua individualità.

Helena aveva accusato Jessica di voler manipolare gli altri per istigarli contro di lei: “Se tu hai questa idea, la devi affrontare solo con me, non portando gli altri contro di me”.

