Iago Garcia a Beatrice Luzzi: "Al GF sei una delle streghe di Macbeth"

Nel corso della puntata del Grande Fratello in onda lunedì 7 ottobre va in scena un acceso scambio di battute tra Iago Garcia e Beatrice Luzzi. Dopo aver trasmesso una clip che racconta i dissapori tra l'attore spagnolo e Lorenzo Spolverato, l'opinionista di questa edizione del GF dice la sua sulla questione, in particolare sull'atteggiamento che Iago sta avendo nella casa. "Il vero giocatore è lui, lui che dà giudizi a destra e a manca e non mette in gioco se stesso - dice Beatrice interpellata da Alfonso Signorini - Sembra un tribuno dell'Inquisizione".

"Beatrice tu hai un ruolo in questo Grande Fratello, sei una delle streghette di Macbeth", controbatte Iago. "Ne sono fiera, sono una strega ufficiale", risponde Beatrice.

