Al Grande Fratello, duro scontro tra le due ex amiche: "Con me hai veramente chiuso"

Dopo una grande amicizia e un presunto coinvolgimento emotivo, Helena Prestes e Zeudi Di Palma hanno affrontato numerose liti negli ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello.

“Con me veramente hai chiuso”, ha dichiarato Zeudi all'ex amica. Helena Prestes avrebbe messo in discussione le reali intenzioni di Zeudi nel loro rapporto definendola "falsa".

Durante la puntata di giovedì 27 febbraio, Zeudi critica duramente il comportamento di Helena: “Io sono sconcertata e delusa. Ancora una volta ha tirato fuori frasi sul mio personale. Ha detto più volte che a me non piacciono le donne. Poi mi ha detto che competo con le donne”.

“Tu hai parlato del tuo coming out con la tua mamma. Io parlo di quello, della tua confusione. Non parlo della tua mamma. Forse sono arrivata al tuo personale perché un fondo di verità c’è", replica Helena.

Zeudi non ci sta e mette un punto definitivo al suo rapporto con l'inquilina: “Tu non puoi parlare di mia madre. Io e te non siamo nulla. Non puoi mettere bocca sul mio personale".

