Nella Casa del Grande Fratello, Helena Prestes e Yulia Bruschi sembrano essere sempre più lontane. La ragazza lucchese si avvicina ad Helena per avere chiarimenti sul suo atteggiamento.

"Nonostante tu voglia delle persone vicino a te, hai dei modi di fare che tra quello che dici e quello che fai non combaciano" così Yulia commenta l'atteggiamento di Helena nella Casa.

La modella brasiliana crede che ci sia mai stata incoerenza tra quello che fa e quello che dice. "Non mi piacciono i modi con cui ti comporti", continua Yulia.

Yulia fa ad Helena alcuni esempi: "Ti ricordo che sei entrata la prima sera e hai cominciato a parlare di mia madre, ci siamo emozionate. E poi nella puntata dopo hai parlato male di me".

Helena reagisce duramente alle accuse: "Secondo me noi non saremo mai amiche perché non posso fidarmi di te. Prendi questa opinione e la tieni per te perché non me ne frega niente".

Sentendo queste parole, Yulia sceglie di non continuare a discutere: "Allora non ti mettere più al tavolino con me a parlare e sappi che da oggi non parleremo più".

Helena Prestes, lo scontro con Amanda Lecciso

Negli ultimi giorni al GF, Helena Prestes è stata al centro di diverse discussioni con altri concorrenti della Casa. Durante la puntata del 14 ottobre, la modella brasiliana aveva avuto un'accesa lite con Amanda Lecciso.

Helena aveva accusato Amanda di non essere chiara con i suoi atteggiamenti verso Lorenzo Spolverato. Alle accuse di essere una persona falsa, Amanda Lecciso aveva dichiarato: "Helena per me sei instabile".

Dopo la lite, Helena aveva voluto parlare con Amanda chiedendole un nuovo confronto: "Ti vedo chiusa però sempre a parlare con gli altri. Mi viene voglia di chiederti tante cose".

