Dopo una furiosa lite nella Casa del Grande Fratello, Helena Prestes e Lorenzo Spolverato si sono incontrati in giardino per provare a chiarirsi.

"Tu non hai sentimenti per me? Non sei gelosa?" chiede in prima battuta Lorenzo a Helena. La ragazza nega di provare qualcosa o di essere gelosa del rapporto che lui ha instaurato con Shaila. Lorenzo però non crede alle parole dell'inquilina.

Helena ammette di esserci rimasta male per il comportamento di Lorenzo dopo il viaggio in Spagna: "Sei arrivato e non hai parlato con me. Mi hai ferita".

Helena Prestes a Lorenzo Spolverato: "Dobbiamo ricostruire la nostra

amicizia"

Helena vuole offrire una seconda possibilità a Lorenzo: "Dobbiamo ricostruire la nostra amicizia e desidero il meglio per te, per il tuo rapporto con Shaila".

"Sarebbe bello tornare ad avere una complicità, ma purtroppo è difficile, perché abbiamo due caratteri molto forti. Mi dispiace molto, credimi" sono le parole di Lorenzo.

Helena però è convinta che con il tempo e la maturità necessaria, si riusciranno a superare tutte le incomprensioni: "Siamo grandi e sapremo maturare questa cosa. Se dovremo rincontrarci, ci rincontreremo".

Alla fine, i due si scusano per i comportamenti degli ultimi giorni. "Sono venuto a parlarti per capire qualcosa di più e per chiederti scusa per i toni che ci sono stati" dice Lorenzo. "Ho urlato anch'io, ti chiedo scusa" conclude Helena.

Lorenzo Spolverato contro Helena Prestes: la lite al Grande Fratello

Durante una cena insieme agli altri inquilini della Casa, Lorenzo Spolverato e Helena Prestes hanno avuto un'accesa discussione. In un primo momento, Helena ha accusato il ragazzo di fare la vittima.

I toni si sono accesi e Lorenzo ha reagito duramente contro Helena. "Sbagli ad andare contro di me" ha replicato Helena.

