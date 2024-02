Momento di musica e grandi emozioni per Greta Rossetti nella puntata di mercoledì 21 febbraio del Grande Fratello. L'inquilina riabbraccia i suoi amati nonni e non riesce a trattenere le lacrime.

Negli ultimi giorni nella Casa, Greta ha spesso parlato con i suoi compagni del profondo legame che ha costruito con nonna Ria e nonno Giovanni.

Greta Rossetti incontra i nonni al Grande Fratello

Greta rivede e balla con suo nonno e riabbraccia sua nonna. “Quanto sei bella. Quanto mi sei mancata. Non potevate farmi regalo più grande”, spiega Greta ad Alfonso Signorini.

“Volevo ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per me. Non potrei mai vivere senza di voi. Mi siete mancati tanto”, aggiunge Greta tra le lacrime.

“Abbiamo lo stesso carattere, siamo due anime buone e pure. Tirale fuori le unghie”, spiega nonna Ria parlando di Greta, "Siamo fieri di Greta e del suo percorso".

