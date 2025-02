Grande Fratello, Yulia Bruschi incontra Giglio: "Noi due siamo un incontro di anime"

Dopo le voci sul tradimento, Yulia Bruschi torna al Grande Fratello per rassicurare il fidanzato Giglio: "Fuori è tosta, ma non devi preoccuparti"

Giglio e Yulia Bruschi

Yulia Bruschi fa il suo ritorno nella Casa del Grande Fratello per incontrare il fidanzato Giglio, dopo le polemiche nate dal video mostrato nella scorsa puntata in cui Yulia Bruschi appare insieme a un tentatore di Temptation Island la notte di Capodanno.

Giglio commenta: "Mi ha dato fastidio il fatto di non poterla vedere, ma anche solo sentirla mi ha tranquillizzato". Yulia lo rassicura: "Sono fiera di te, stai dimostrando la persona che sei: vera e genuina. So che eri preoccupato per me, per la mia situazione. Non devi esserlo, devi stare tranquillo".

L'ex concorrente accenna anche al suo delicato rapporto con l'ex fidanzato Simone Costa, spiegando che, su consiglio degli avvocati, sta cercando di mantenere un dialogo sereno. "Farsi la guerra in una situazione così delicata non ha senso", spiega.

"Noi due siamo un incontro di anime. Non vedo l’ora di riabbracciarti fuori. Sei molto importante e mi manchi da morire", conclude Yulia prima di riabbracciare Giglio.

