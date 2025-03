Grande Fratello, torna il sereno tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi

Dopo il litigio, per gelosia, tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi torna il sereno

Torna il sereno tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, che si mostrano più uniti e innamorati all'interno della Casa del Grande Fratello. I due inquilini, infatti, si scambiano tenere parole e baci affettuosi, segno che la crisi è ormai alle spalle.

Nonostante il recente litigio che aveva portato Mariavittoria a prendere le distanze da Tommaso, la concorrente del reality sembra aver cambiato idea. Infatti, ora appare felice di poter trascorrere del tempo con il fidanzato, lasciando intendere che tra loro due è tornata l'armonia.

Cos'è successo tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi

Mariavittoria ha più volte confessato a Tommaso di essere gelosa del rapporto che lui ha con Zeudi, ma nonostante ciò, l'inquilino non ha mai preso le distanze dall'amica. Proprio questa situazione ha scatenato l'ennesimo litigio tra i due, spingendo Mariavittoria a prendere la decisione di lasciare Tommaso.

Tommaso Franchi ha parlato con Helena e Javier di quello che è successo con Mariavittoria: "Mi ha detto che sono finto e che non la tutelo. A letto mi ha detto di non farla ingelosire con Zeudi, io l'ho detto ad alta voce e lei mi ha lasciato".

Mariavittora Minghetti si è sfogata con Jessica Morlacchi sulle cause che l'hanno spinta a volersi allontanare da Tommaso: "Mi ha accusata di essere gelosa. Sentimentalmente forse è piccolo e me ne accorgo in questi momenti".

