Grande Fratello, Ilaria Galassi e la sorpresa di Ausilia, la signora a cui ha fatto da badante

Al Grande Fratello, Ilaria Galassi racconta la sua esperienza come badante con Ausilia dopo il successo di Non è la Rai

Durante la puntata del 14 ottobre d el Grande Fratello, Ilaria Galassi, una delle protagoniste di Non è la Rai, riceve la visita di Ausilia, la signora di 92 anni a cui ha fatto da badante. Dopo gli anni del successo televisivo, Ilaria ha intrapreso vari percorsi di vita, diventando mamma e aiutando il suo compagno in un salone di bellezza, ma l'esperienza come badante le ha lasciato un segno profondo.

"Lei mi ha insegnato ad avere molta pazienza, soprattutto con gli uomini, e a non sprecare il cibo perché si può anche reinventare. Lei è stata per me storia," dichiara Ilaria, prima di abbracciare la sua ex assistita.

Ilaria Galassi e la signora Ausilia

Ausilia, commossa, ricorda quei momenti di condivisione: "Le raccontavo tante cose", e si lascia andare ad un consiglio: "Ti guardo sempre. Sei brava, ma nella vita bisogna essere calmi e riflettere prima di agire. Bisogna contare da uno a dieci".

