Grande Fratello, Simona Tagli e Rosy Chin eliminate a un passo dalla vittoria

Il terzo televoto flash della finale del 25 marzo vede affrontarsi i Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Simona Tagli e Perla Vatiero per decretare il terzo e il quarto eliminato della finale.

Simona Tagli e Rosy Chin sono le concorrenti meno votate dal pubblico e devono uscire dalla Casa dovendo così rinunciare alla vittoria.

Simona Tagli e Rosy Chin sono eliminate dal Grande Fratello

Subito dopo l'eliminazione, il televoto viene riaperto per l'ultima volta, ma solo per le due concorrenti rimaste in gioco. I voti che arrivano per le due finaliste vengono sommati a quelli ottenuti nel televoto precedente. Chi vincerà il Grande Fratello?

