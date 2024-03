Grande Fratello, record di ascolti per la finale

Record di ascolti per la finalissima Grande Fratello. Ieri sera su Canale 5 l’ultima puntata del reality show prodotto da Endemol Shine Italy ha segnato il suo miglior risultato stagionale con 3.039.000 spettatori pari al 23.9% di share e si è confermato ancora una volta leader della serata sul target commerciale con il 24.6% di share.

Il momento della vittoria di Perla Vatiero è stato visto da oltre uno spettatore su due davanti al televisore, con un picco del 52% di share.

Boom di ascolti sui target giovani: la 47°puntata del reality ha raccolto una media del 31.1% di share tra i 15-34enni.

Dominio sul fronte social: l'hashtag #Gf ha raggiunto il primo posto dei Trend Topic in Italia e nel mondo.

Giancarlo Scheri, direttore di rete: "Si è chiusa ieri un’altra edizione top di Grande Fratello, che si conferma format amatissimo. Un ringraziamento ad Alfonso Signorini che ha condotto il programma con grandissima maestria per ben sei mesi. Un plauso anche alle squadre di Endemol Shine Italy e Mediaset. A tutti, in particolare ad Alfonso, all’opinionista Cesara Buonamici, a Rebecca Staffelli, alla squadra autorale capeggiata da Andrea Palazzo e al regista Alessio Pollacci, il ringraziamento di Canale 5 per la professionalità e la passione dedicati alla realizzazione di uno show di altissimo livello".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE