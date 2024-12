Grande Fratello, la puntata del 9 dicembre in streaming

La diciassettesima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 9 dicembre, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Lunedì 9 dicembre è andata in onda in prima serata su Canale 5 la diciassettesima puntata della nuova edizione del Grande Fratello 2024. La puntata integrale è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

La serata ha inizio con un faccia a faccia tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi. Anche tra Alfonso D'Apice e Mariavittoria Minghetti c'è un chiarimento: dopo un graduale allontanamento da Tommaso Franchi, la ragazza spiega di volere vicino Alfonso solo come amico.

Yulia Bruschi deve lasciare la Casa del GF. Prima di abbandonare il reality, l'ex concorrente saluta Giglio con un bacio.

Il concorrente eliminato della puntata è Federica Petagna. Cinque sono gli inquilini della Casa in nomination: Helena Prestes, Stefano Tediosi, Non è la Rai, Shaila Gatta e Tommaso Franchi sono al televoto e a rischio eliminazione.

