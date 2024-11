Grande Fratello, la puntata del 26 novembre in streaming

La quindicesima puntata del Grande Fratello, in onda martedì 26 novembre, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Martedì 26 novembre è andata in onda in prima serata su Canale 5 la quindicesima puntata della nuova edizione del Grande Fratello 2024. La puntata integrale è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

La serata inizia con una tenera dichiarazione d'amore di Shaila Gatta a Lorenzo Spolverato: "Mi sono innamorata di te. Mi batte forte il cuore".

Helena Prestes riceve la visita a sorpresa della sua amica Dayane Mello.

Dopo essersi confrontata con Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi, Federica Petagna decide di prendersi del tempo per viversi la Casa da sola: "Scelgo di stare con me stessa".

Aria di crisi tra le Non è la Rai: Ilaria Galassi soffre alcuni atteggiamenti di Pamela Petrarolo e tra le due scoppia un'accesa discussione.

Come di consueto, la puntata si conclude con le nomination: Stefano Tediosi, Javier Martinez, Luca "Giglio" Giglioli e Federica Petagna finiscono al televoto.

