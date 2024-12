Grande Fratello, la puntata del 23 dicembre in streaming

La diciannovesima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 23 dicembre, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Lunedì 23 dicembre è andata in onda in prima serata su Canale 5 la diciannovsima puntata della nuova edizione del Grande Fratello 2024. La puntata integrale è disponibile in streaming su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.

La puntata si è aperta con il commento di Eva Grimaldi sulla storia d'amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Secondo Eva, Shaila è innamorata sinceramente, mentre Lorenzo avrebbe inizialmente "recitato" per poi innamorarsi davvero. Lorenzo respinge le insinuazioni: "Non mi riconosco in Gabriel Garko. Il nostro amore è diverso, siamo stati schiacciati".

Shaila confessa di amare ancora Lorenzo ma di non fidarsi più: "Ho paura di essere ferita di nuovo". Lorenzo, dal canto suo, ammette le sue difficoltà: "Questo amore è troppo grande. Non mi sento pronto, sono un disastro nelle relazioni". Interviene poi Luisa, madre di Shaila, che non nasconde il suo disappunto verso Lorenzo.

Tra le sorprese della serata, i figli di Amanda Lecciso e Ilaria Galassi, Ninni e Riccardo, fanno visita alle loro mamme.

Luca Calvani

Un altro confronto vede protagonisti Jessica Morlacchi e Luca Calvani. Jessica rivela di aver percepito interesse da parte di Luca, che nega ogni intenzione romantica. Più tardi, Luca si commuove ascoltando un messaggio del suo fidanzato Alessandro, dichiarando: "Quel Mi fido pesa una tonnellata e ti prometto di non farti mai dubitare del mio amore".

Il verdetto del televoto esclude dai preferiti Zeudi, Bernardo, Tommaso ed Emanuele, mentre Helena Prestes e Javier Martinez si sono aggiudicati il favore del pubblico.

Yulia Bruschi è tornata per fare una sorpresa a Giglio dopo la sua uscita. I due si riabbracciano e Yulia chiarisce le voci su una presunta gravidanza: "Non sono incinta".

La serata si conclude con le nomination: Emanuele, Bernardo, Le Monsé e Zeudi sono a rischio eliminazione, e il meno votato sarà costretto a lasciare la Casa nella puntata di lunedì 30 dicembre.

