Grande Fratello, la puntata del 2 dicembre in streaming

La sedicesima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 2 dicembre, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Lunedì 2 dicembre è andata in onda in prima serata su Canale 5 la sedicesima puntata della nuova edizione del Grande Fratello 2024. La puntata integrale è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

La serata prende il via con uno scontro tra Helena Prestes e Shaila Gatta iniziato perché Helena ha scritto una lettera per Lorenzo Spolverato.

Helena è stata criticata anche da altri concorrenti, tra cui Jessica Morlacchi, che l'ha definita "malvagia e crudele".

L'ex Miss Italia Zeudi Di Palma è entrata nella Casa come nuova inquilina e ha rivelato di aver avuto una breve storia con Alfonso D'Apice dopo essersi conosciuti in un ristorante.

Il pubblico ha scelto il concorrente preferito e Javier Martinez è stato il più votato guadagnandosi l'immunità alle prossime nomination.

Maria Monsè e sua figlia Perla Maria Paravia entrano come concorrente unico unendosi agli altri coinquilini. Insieme a loro sono entrati nella Casa anche Emanuele Fiori e Bernardo Cherubini - fratello di Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti - e infine Chiara Cainelli.

La puntata si conclude con le consuete nomination: Amanda Lecciso, Federica Petagna, Luca Calvani e Stefano Tediosi finiscono al televoto.

