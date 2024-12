Grande Fratello, la puntata del 16 dicembre in streaming

La diciottesima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 16 dicembre, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Lunedì 16 dicembre è andata in onda in prima serata su Canale 5 la diciottesima puntata della nuova edizione del Grande Fratello 2024. La puntata integrale è disponibile in streaming su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.

La serata ha inizio con un faccia a faccia tra Jessica Morlacchi, Helena Prestes e Luca Calvani in cui le due ragazze hanno criticato l'atteggiamento di Luca accusandolo di non essere sincero.

Gli inquilini hanno scoperto le parole su Lorenzo Spolverato pronunciate da Luisa, la madre di Shaila Gatta, durante la puntata del 9 dicembre: "Lorenzo non è buono. È una brutta persona. È gay"

Interpellato da Alfonso Signorini, Lorenzo ha risposto: "Non è mai successo niente, non ho mai fatto niente con gli uomini".

Armando, il padre di Lorenzo, è entrato nella Casa e ha commentato l'accaduto: "Per me non è assolutamente gay, ma anche se lo fosse non fa del male a nessuno, è una sua scelta".

La serata continua con un confronto tra Zeudi Di Palma ed Emanuele Fiori dopo che la ragazza ha accusato Emanuele per dei comportamenti non graditi a letto.

Maxime Mbandà, Eva Grimaldi e Stefania Orlando hanno varcato la porta rossa come nuovi concorrenti del GF.

L'eliminato della serata è Stefano Tediosi mentre i concorrenti in nomination sono sette: Helena Prestes, Zeudi Di Palma, Emanuele Fiori, Bernardo Cherubini, Javier Martinez, Lorenzo Spolverato e Tommaso Franchi.

