La puntata di sabato 16 dicembre del Grande Fratello si è conclusa con le consuete nomination per decretare i concorrenti in nomination. Alfonso Signorini annuncia i preferiti della Casa che sono immuni: la donna che ha riscosso più gradimento nella Casa in termini di voti è Beatrice Luzzi, mentre l’uomo che ha ricevuto più voti in assoluto è Massimiliano Varrese. Insieme a loro: Giuseppe Garibaldi, Paolo Masella, Letizia Petris e Rosy Chin. Cesara Buonamici concede l'immunità a Rosanna Fratello. Dopo le nomination palesi e le nomination segrete, sono tre i concorrenti a finire al televoto: Marco Maddaloni, Greta Rossetti e Federico Massaro. Nella puntata di sabato 23 dicembre, il pubblico deciderà chi sarà salvo e chi verrà eliminato. Il concorrente meno votato dovrà abbandonare per sempre la Casa. Chi sarà il prossimo concorrente eliminato dal GF? TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE