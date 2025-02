Grande Fratello, Jessica Morlacchi si commuove: dal successo con i Gazosa alla rinascita

Jessica Morlacchi

Nella puntata del Grande Fratello del 10 febbraio, Jessica Morlacchi è protagonista della linea della vita e nella Mystery Room ripercorre cos'è successo dopo il successo dei Gazosa.

All'età di 12 anni, la band esplode sulla scena musicale, vincendo anche il Festival di Sanremo nel 2001. Ma per Jessica, l'euforia del successo è seguita da una crisi che è iniziata a causa degli attacchi di panico.

La giovane cantante si ritrova a vivere un periodo di isolamento: "Ogni volta che salivo sul palco stavo male", racconta. Questa fase di declino dura per dieci anni: "Sono un po’ arrabbiata perché in quegli anni non facevo niente. Stavo a casa, a letto, al buio, non doveva mai entrare la luce".

A 33 anni decide di curarsi e intraprende un percorso di psicoterapia: "Ora mi piaccio", afferma, spiegando che il processo di cura l'ha aiutata a ritrovare se stessa: "Sono andata dallo psichiatra e dallo psicologo per tanto tempo e sono sempre stata lucida. Io li ho presi i medicinali, anche medicinali forti, ma sono sempre stata lucida. È sempre stato tutto dosato. I medici vogliono il vostro bene, vogliono farvi tornare a una vita normale, giusta, sana".

Jessica lancia un messaggio: "Bisogna combattere, la vita è un dono troppo bello".

La cantante si esibisce infine in un'emozionante "Vorrei che fosse amore", applaudita dagli inquilini e dallo studio.

