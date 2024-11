Grande Fratello, Javier Martinez su Shaila Gatta: "Voglio questo distacco"

Nella Casa del Grande Fratello è tempo di confidenze per Javier Martinez, che in giardino si apre con Amanda Lecciso e torna sul rapporto con Shaila Gatta. "È chiaro che dal momento che c'è una delusione, pur con il peso specifico che ha, e provi una grossa attrazione nei confronti di una persona non si interrompe da un momento all'altro - racconta il pallavolista, riprendendo un confronto già fatto anche con Helena Prestes e arrivando quindi alle sue conclusioni -. Ecco perché io voglio questo distacco netto nonostante noi ci siamo chiariti". "Magari giorno per giorno potrebbe esserci un cambiamento, un miglioramento, invece non è così", prosegue il concorrente, escludendo l'ipotesi di un rapporto di amicizia con Shaila Gatta. A queste osservazioni segue un'analisi sul rapporto tra lo stesso Javier e Mariavittoria Minghetti. Negli ultimi giorni, infatti, non è passato inosservato l'avvicinamento tra i due, anche se il ragazzo sembra avere le idee molto chiare: "Con Mariavittoria c'è simpatia, mi ispira fiducia e paradossalmente mi sento protetto con lei. Mi piace tantissimo come persona ma non mi vedo insieme a lei".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE