Grande Fratello, Javier Martinez scoppia a piangere per le parole del papà

Nel corso della puntata del Grande Fratello di lunedì 4 novembre, Javier Martinez parla del suo passato difficile, un passato durante il quale il tema dell'abbandono è tornato più volte. Il concorrente argentino ricorda commosso la mamma scomparsa: "Il sorriso prima di entrare in sala operatoria, l'ultima volta che ci siamo visti. Questo è l'ultimo ricordo che ho di lei. Ho scelto di non vederla neanche dopo".

Javier si è trovato così solo, senza la mamma, in un Paese straniero: "Per quanto sia stato molto difficile per me, i miei fratelli e mio padre sono state le vere colonne portanti. Con loro ho un rapporto speciale, bellissimo".

Poco dopo aver detto queste parole, per Javier è tempo di un'altra emozione, di ascoltare le parole di suo papà, che gli ha scritto una lettera. "Sei il regalo più bello che lei ci ha lasciato", inizia così la dedica dell'uomo, dedica che fa scoppiare il figlio in un pianto a dirotto.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE