Emozioni e aneddoti segnano la linea della vita di Helena Prestes, protagonista di un momento particolarmente toccante durante la trentanovesima puntata del Grande Fratello. Nel corso dell'appuntamento in onda giovedì 13 marzo in prima serata su Canale 5, la modella brasiliana ha tracciato la sua linea della vita, dall'infanzia difficile in Brasile al successo raggiunto nel mondo della moda. "Sono nata nella periferia di San Paolo, in queste favelas c'era tanta violenza, corruzione, tristezza - esordisce Helena nella clip -. Ho avuto un'infanzia molto difficile perché papà e mamma litigavano sempre. Volavano le sedie, mia madre sveniva, mio padre urlava con me e io vomitavo. Mi nascondevo in una stanza e aspettavo che le urla cessassero". "All'età di sette anni, papà è andato via di casa e mia madre ha usato tutta la sua intelligenza per trasmettere a noi come studiare e come comportarci", ha quindi proseguito, evidenziando le difficoltà economiche vissute in quel periodo. I viaggi intrapresi come modella le hanno permesso di lasciare il Brasile e di poter aiutare la sua famiglia, trovando però a ogni ritorno una mamma "molto stanca e dura, come una pietra". Durante il suo percorso, Helena torna sulle vicende che hanno incrinato il rapporto con la madre, nella speranza che un giorno possa ritrovare il dialogo con lei. "Sono andata a New York City a circa vent'anni e ho trovato l'amore. Con lui ho deciso di trasferirmi in Italia. Quando mi sono lasciata ho conosciuto un'altra persona che mi ha chiesto un bambino. E quando mi ha promesso una famiglia ho detto a mia mamma che non potevo più mandarle i soldi. E lei ha smesso di parlare con me". "Mi ricordo di lei tutti i giorni, faccio tutto ciò che lei mi ha insegnato", ha commentato in lacrime. L'attenzione si sposta dunque sul capitolo legato all'amore e sul rapporto nato nella Casa con Javier Martinez. "Non pensavo di innamorarmi, volevo solo divertirmi. Adesso sto vivendo un rapporto bellissimo con un uomo generoso, lui mi stupisce in ogni momento".

