Nel corso della quinta puntata del Grande Fratello in onda lunedì 30 settembre, Helena Prestes racconta il difficile rapporto con i genitori.

"L'unica cosa che ho da regalare è la mia allegria - dice la modella brasiliana in una clip registrata nella Casa - Sono cresciuta nella periferia di San Paolo in Brasile, sono qui in Italia da sola da tanti anni. Sono cresciuta che vedevo mio papà in casa di recupero per l'alcol. Lui non c'era quando avevo bisogno di un papà. Quando mamma e papà si sono separati lei era distrutta, perché lo amava tanto. Papà adesso mi chiede delle cose, di portarlo qui in Italia, di vivere con me, ma io ho paura di questa cosa. Credo che ci siamo persi."

Helena Prestes al Grande Fratello

"Mamma è diventata molto dura - aggiunge Helena in lacrime e visibilmente emozionata - non parla più con me, non parla con nessuno della famiglia. Mamma non so più dove sta, è da tantissimo tempo che non abbiamo un momento bello. Non so nemmeno se è viva".

