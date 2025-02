Grande Fratello, Helena Prestes si commuove durante il confronto con Javier Martinez

Durante la puntata del Grande Fratello di lunedì 3 febbraio, viene dato spazio all'evoluzione del rapporto tra Helena Prestes e Javier Martinez, che dalla scorsa settimana a oggi ha visto una ritrovata vicinanza e intimità, ma senza sfociare in qualcosa di più. La modella brasiliana, nel rivedere alcuni momenti trascorsi insieme all'atleta argentino, non riesce a trattenere le lacrime e si commuove.

"Il fatto che io tenga tantissimo a lei è una cosa che in qualche modo mi dà uno stop - dice Javier Martinez ad Alfonso Signorini - Mi rendo conto che i miei gesti non sono accompagnati dalle parole. Sicuramente questo contesto non mi aiuta, non sono abituato a stare sotto ai riflettori. A oggi una cosa che so è che non ce la faccio a stare lontano da Helena. Poi questa cosa dove mi porterà non lo so. Tutto quello che mi dà lei mi fa bene in questo momento". Helena Prestes si è molto emozionata per le parole dette dal coinquilino e aggiunge: "Questo incontro d'anime è veramente profondo, e lo vogliamo tenere protetto".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE