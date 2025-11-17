Grande Fratello, Francesca Carrara e il figlio Simone De Bianchi si separano

Al Grande Fratello arriva una svolta per Francesca Carrara e il figlio Simone De Bianchi: la coppia non gareggerà più come unico concorrente.
D’ora in poi ognuno dei due farà il proprio percorso, con strategie, nomination e televoti separati. Simona Ventura sottolinea che uno dei due potrebbe anche vincere l’edizione da solo.
Francesca commenta la decisione: "Avevo pensato di finire il percorso con lui perché lo abbiamo iniziato insieme e sai che siamo una cosa sola da sempre e quindi questa cosa ora la metabolizza".
Simone continua: "Non vedo una grande differenza. Divisi come concorrenti ma uniti dentro la Casa in tutto e per tutto".