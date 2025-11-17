Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
CONCORRENTI17 novembre 2025

Grande Fratello, Francesca Carrara e il figlio Simone De Bianchi si separano

Madre e figlio non saranno più un unico concorrente: da ora in avanti nomination e televoti individuali
Condividi:

Al Grande Fratello arriva una svolta per Francesca Carrara e il figlio Simone De Bianchi: la coppia non gareggerà più come unico concorrente.

D’ora in poi ognuno dei due farà il proprio percorso, con strategie, nomination e televoti separati. Simona Ventura sottolinea che uno dei due potrebbe anche vincere l’edizione da solo.

Francesca Carrara e Simone De BianchiFrancesca Carrara e Simone De Bianchi

Francesca commenta la decisione: "Avevo pensato di finire il percorso con lui perché lo abbiamo iniziato insieme e sai che siamo una cosa sola da sempre e quindi questa cosa ora la metabolizza".

Simone continua: "Non vedo una grande differenza. Divisi come concorrenti ma uniti dentro la Casa in tutto e per tutto".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video