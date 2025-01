Federica Petagna, Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli al Grande Fratello

Durante la puntata del 23 gennaio del Grande Fratello, Federica Petagna torna nella Casa per un confronto con Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli. Quando Federica era concorrente, Alfonso aveva confessato di essere legato al "ricordo" della loro storia, ma la ragazza aveva ammesso di voler approfondire il rapporto con Stefano Tediosi, senza sentire la mancanza di Alfonso, segnando una distanza tra i due.

Nel confronto, Alfonso parla del suo legame con Chiara e del bacio che si sono dati: “Ho conosciuto una ragazza molto in gamba e mi piace tanto”. Federica, però, non nasconde le sue perplessità: “Chiara non mi convince, penso che a te piaccia avere tutti ai tuoi piedi, cioè essere corteggiato”. Chiara risponde: “Sono single da cinque anni quindi ho dei blocchi, faccio molta fatica a rapportarmi con le persone. Lui lo rende facile”.

Federica sembra accettare la situazione, ma non nasconde che la sua relazione con Stefano si stia consolidando: “Il rapporto sta crescendo tanto e sono felice di questo”.

