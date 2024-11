Grande Fratello, la lite tra Federica Petagna, Alfonso D'Apice e Antonio Fico

Al GF si accendono gli animi in diretta tra Alfonso D'Apice, Federica Petagna e Antonio Fico dopo che quest'ultimo ha fatto il suo ingresso nella Casa per parlare di un presunto bacio

Nel corso della puntata del Grande Fratello di martedì 19 novembre si accendono gli animi dopo l'arrivo nella Casa di Antonio Fico, al centro dei gossip di questi giorni per un suo presunto bacio con Federica Petagna prima che la ragazza diventasse una concorrente del reality.

Una volta arrivato nel giardino della Casa, Antonio incontra Federica: "Dopo le tue dichiarazioni che il nostro è stato un bacio di ubriachezza mi sono sentito sminuito. Si vede che sei stata ubriaca per tre settimane", dice il ragazzo alludendo al fatto che la loro frequentazione sia durata tre settimane. "Vieni qua a fare che cosa? - reagisce Federica - Perché volevi entrare qua dentro? Ti senti uomo a fare una cosa del genere?".

Riguardo il rapporto con Antonio Fico, Federica Petagna precisa: "Ci siamo visti soltanto di sabato, perché lui è il cugino di una mia amica e noi uscivamo insieme solo il sabato. Non capisco questo comportamento nei miei riguardi, mi sento tradita, vedo solo uno schifo in tutto ciò. Antonio perché lo dici?". Nel bel mezzo della discussione, Alfonso D'Apice interviene per porgere un giubbotto a Federica e si inserisce nel dibattito in difesa dell'ex fidanzata dicendo ad Antonio: "Vai alla tua cornetteria e vendi i cornetti che devi vendere".

