Grande Fratello, gli auguri di Enzo Paolo Turchi a Carmen Russo: "Grazie per avermi ascoltato tutta la vita"

Attimi di grande emozione per Enzo Paolo Turchi, che dalla Casa del Grande Fratello rivolge un toccante messaggio di auguri alla moglie Carmen Russo per festeggiare il suo 65esimo compleanno. "So che stai facendo dei grossi sacrifici anche tu perché sei da sola", ha esordito il ballerino e coreografo allo scoccare della mezzanotte. Quindi ha proseguito: "È la prima volta che non festeggiamo insieme il tuo compleanno, ma lo faremo appena uscirò". "Mi avevi detto che al Grande Fratello mi sarei liberato di tutto. È vero e ti ringrazio, ma ti vorrei ringraziare per avermi ascoltato tutta la vita", ha concluso in lacrime il concorrente del reality, prima di farsi raggiungere dagli altri inquilini del reality per intonare la canzone di auguri.

