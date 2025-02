Grande Fratello, è crisi tra Helena Prestes e Javier Martinez: nessun bacio di San Valentino

Helena Prestes e Javier Martinez

C'è tensione tra Helena Prestes e Javier Martinez durante la puntata del 13 febbraio del Grande Fratello. La modella ha avuto uno scontro con Lorenzo Spolverato, accusato di aver giocato sporco per arrivare in finale. Le sue parole non sono piaciute a Javier.

"Non mi sono piaciute le considerazioni di Helena nei confronti di Lorenzo. Se non te ne frega niente di una persona, lo dimostri con l’indifferenza, che è l’arma migliore. Cerchi giustizia dove? Tanto se lui è in finale, è in finale, punto", commenta il concorrente.

Helena ribadisce: "Non cerco giustizia, ho detto la mia opinione. Sono sempre stata così".

A quel punto, Cesara pone una domanda: "Preferisci vincere l’amore o il gioco?". Helena risponde senza esitazioni: "Io voglio vincere entrambi". Javier, invece, mette l’amore al primo posto: "Sempre l’amore. Se lei è sincera, la sincerità non crea illusioni".

La tensione tra i due esplode definitivamente allo scoccare della mezzanotte, quando Alfonso Signorini dà il via libera alle coppie per baciarsi inaugurando il giorno di San Valentino. Helena e Javier, però, si trattengono: "Prima voglio chiarire questa situazione, non voglio passarci sopra e fare finta di nulla", dichiara Javier. La coppia rinuncia anche a partecipare alla sfida a coppie prevista durante la serata per vincere una cena romantica e un giro in limousine.

