Arriva una nuova eliminazione di questa edizione del Grande Fratello nel corso della puntata di lunedì 4 novembre.

Il televoto vedeva sfidarsi Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Iago Garcia e Mariavittoria Minghetti. Il primo inquilino a essere salvato dal pubblico è Clayton Norcross.

Chi è stato eliminato del Grande Fratello 2024?

Tra Amanda, Iago e Mariavittoria è Iago Garcia a dover lasciare per sempre la Casa del Grande Fratello. "Mi aspettavo questo verdetto, perché io non ho un ruolo in questa Casa - dichiara l'ex concorrente dopo il verdetto - Non è importante il perché, l'importante è essere stato qua e il percorso che ho fatto".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE