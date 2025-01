Chi tra Federica, Iago, Helena, Jessica e Michael potrà rientrare a pieno titolo in gioco? Ecco tutte le anticipazioni sulla puntata del GF in onda giovedì 23 gennaio su Canale 5

Giovedì 23 gennaio in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Nella puntata di stasera il verdetto del televoto: chi tra Federica, Iago, Helena, Jessica e Michael potrà rientrare a pieno titolo in gioco?

Gli inquilini scopriranno che, a fronte del ripescaggio degli ex, Grande Fratello ha riservato per alcuni di loro un "bonus".

Quale sarà la reazione di Helena di fronte alle immagini dell'avvicinamento tra Zeudi e Javier?

Una dolce sorpresa per Javier: la sua amica Jessica Notaro, una donna forte che ha combattuto e combatte la violenza sulle donne, entrerà in Casa per sostenerlo e spronarlo.

