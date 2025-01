Alfonso Signorini alla conduzione del Grande Fratello

Lunedì 13 gennaio in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Cinque grandi protagonisti di questa edizione sono al televoto. Helena, Ilaria, Luca, Shaila e Tommaso: chi di loro sarà eliminato? Nel corso dell'ultima puntata, Jessica Morlacchi ha rinunciato a sottoporsi al giudizio del pubblico, abbandonando così il gioco. Questa sera rientrerà provvisoriamente nella Casa per chiudere alcuni conti in sospeso, soprattutto con Helena Prestes e Luca Calvani. Non mancheranno le sorprese. Zeudi, infatti, riceverà la visita di sua madre Maria Rosaria, il vero pilastro della famiglia capace di crescere 3 figli tra mille difficoltà. Helena, invece, incontrerà la sua grande amica Nikita, vincitrice dell'edizione del GF VIP di due anni fa. Entrambe grintose e indomabili, Helena e Nikita in questi anni hanno costruito un legame speciale.

