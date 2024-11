Stefano Tediosi entra in gioco e Tommaso Franchi torna dalla Spagna: ecco tutte le anticipazioni sulla nuova puntata del Grande Fratello in onda martedì 12 novembre su Canale 5

Martedì 12 novembre in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Nel corso della settimana Federica ha avuto modo di cercare un chiarimento con il suo ex fidanzato Alfonso ma, questa sera, entrerà in gioco Stefano Tediosi, al quale è molto vicina dopo l’esperienza a Temptation Island. Sarà la prima volta in cui Alfonso e Stefano avranno modo di confrontarsi, cosa succederà? Tommaso tornerà in Casa dopo l’esperienza al Gran Hermano. Come reagirà Mariavittoria, attanagliata dai dubbi su quello che è successo in Spagna? Questa sera ci sarà anche modo di scoprire cosa è accaduto a Enzo Paolo che ieri ha momentaneamente abbandonato il gioco. Infine, il verdetto del televoto: chi verrà salvato tra Clayton, Mariavittoria e Shaila?

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE